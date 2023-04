Russischer Außenminister Lawrow trifft zu Türkei-Besuch ein

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist zu Gesprächen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu und Staatschef Recep Tayyip Erdogan in der Türkei eingetroffen. Lawrow traf mit Cavusoglu am Donnerstagabend in der Hauptstadt Ankara bei einem Abendessen zum Fastenbrechen zusammen. Bei der ersten Türkei-Reise Lawrows seit vergangenem Juni soll es unter anderem um eine mögliche Verlängerung des Abkommens zum Export von Getreide aus ukrainischen Häfen gehen.

Trotz der "komplizierten internationalen Lage" werde der Dialog zwischen Russland und der Türkei fortgesetzt, "hauptsächlich auf der Ebene der Staatschefs", erklärte das russische Außenministerium vor dem Beginn von Lawrows Besuch. Im Anschluss an die Gespräche der beiden Chefdiplomaten war eine gemeinsame Pressekonferenz geplant, daraufhin sollte Lawrow den türkischen Präsidenten Erdogan treffen.