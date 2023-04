Vermittler im Ukraine-Krieg? Papst deutet Friedensmission an

Papst Franziskus hat vage angedeutet, dass der Vatikan mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine an einer Friedensinitiative beteiligt ist. "Alle wollen einen Weg zum Frieden. Ich bin bereit, alles zu tun, was nötig ist. Derzeit lĂ€uft eine Mission, die aber noch nicht öffentlich ist", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag auf dem RĂŒckflug von seiner Ungarn-Reise vor Journalisten. Weitere Details nannte er nicht. "Wenn es so weit ist, kann ich mich dazu Ă€ußern", sagte er.