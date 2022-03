Ukraine: Spenden und helfen, aber richtig

Letztere werden mit den Geldspenden nahe der Kriegs- und Krisengebiete, sofern vorhanden, angekauft, um schnellstmöglich an die Betroffenen zu gelangen. "Gerade die sanitäre Versorgung ist ein Problem", weiß Rotes-Kreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig. "Viele Geflüchtete sind in Schulen oder Sporthallen untergebracht, die nicht für so viele Menschen ausgerichtet sind. In den Hygiene-Paketen sind beispielsweise dringend benötigte Dinge für den Alltag wie etwa Klopapier, Zahnbürsten, Seife, Waschmittel und Damenbinden."

Apropos Pakete: Am Wochenende startete die Sachspenden-Sammelaktion von Caritas und Post - damit genau das gespendet wird, was auch tatsächlich am dringendsten gebraucht wird.