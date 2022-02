Nehammer: "Es ist eingetreten, wovor wir gewarnt haben"

Bundeskanzler Karl Nehammer beruft für morgen, Dienstag, erneut das Krisenkabinett der Bundesregierung ein. "Es ist leider eingetreten, was wir seit Tagen befürchtet und wovor wir gewarnt haben. Die Russische Föderation hat die gegebenen Zusagen eines Truppenabzugs nicht eingehalten, ich habe bereits vor mehreren Tagen davor gewarnt, dass es sich um einen Fake Abzug handeln könnte“, so Nehammer in einer Aussendung.