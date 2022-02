Kreml: Putin will Separatisten-Gebiete in Ostukraine anerkennen

Wladimir Putin will die Unabhängigkeit der Regionen Donezk und Lugansk anerkennen. Das teilte der Kreml-Chef am Montagabend mit. Vor der Verlautbarung habe er Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron informiert.

Der Schritt kam nach einer Reihe an Eskalationen - auf militärischer Ebene sowie im Informationskrieg. Es begann am Freitag mit Evakuierungen der Zivilbevölkerung nach Russland, Mobilmachung aller männlichen Bürger zwischen 18 und 55. Zusätzlich ist in der Nacht auf Samstag eine Pipeline in Flammen aufgegangen, das Auto eines Separatistenführers in Donezk wurde in die Luft gesprengt. Eine Pumpstation zerstört, weswegen Dutzende Dörfer kein fließendes Wasser haben - auch aufseiten der von Kiew kontrollierten Gebieten.

Russische Medien berichteten von ukrainischen Saboteuren, ukrainischer Aggression, sprachen von "einer akuten Kriegsgefahr".

All das - viele Stimmen warnten davor – nahm Russland als Vorwand die Separatistengebiete anzuerkennen. Vor wenigen Stunden hatten etwa die Volksrepubliken Donezk und Lugansk Russland um militärische Hilfe gebeten, später um eine offizielle Anerkennung.

Was könnte jetzt passieren?

Es ist zu erwarten, dass nach der völkerrechtswidrigen Anerkennung russische Einheiten in den Donbass einmarschieren - aus "humanitären Gründen". Damit würde Putin der Ukraine einen triftigen Grund geben, anzugreifen beziehungsweise ihr Staatsgebiet zu verteidigen. Dies ist allerdings fraglich - könnte Moskau diesen Schritt doch als weitere Einladung sehen, die gesamten Oblaste Donezk und Luhansk zu erobern.

Ein direktes Engagement der NATO ist nicht zu erwarten, Sanktionen sind jetzt allerdings sehr wahrscheinlich.

Die Gebiete Lugansk und Donezk haben sich 2014 von der Ukraine losgesagt, sind aber international nicht anerkannt. Der Konflikt in der Ostukraine dauert schon seit fast acht Jahren an. UN-Schätzungen zufolge sind bereits mehr als 14.000 Menschen getötet worden, zumeist im Separatistengebiet.