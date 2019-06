Übergangsregierung: Neue Namen sickern durch

Die Übergangsregierung rund um Brigitte Bierlein - Bundeskanzlerin in spe - formiert sich schön langsam. Und sie wird offenbar sehr weiblich. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Iris Rauskala das Bildungsministerium von Heinz Faßmann übernehmen. Die Wirtschaftswissenschafterin leitet derzeit die Präsidialsektion im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF).

Laut Standard hatte die 41-jährige noch am Freitag ein Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg. Ihre politische Karriere begann unter Reinhold Mitterlehner, der sie 2015 ins Wissenschaftsministerium holte. Zuvor war Rauskala unter anderem an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften aktiv. Sie gilt in Fachkreisen als dynamisch und ehrgeizig.