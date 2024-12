Jubiläum: Das Umweltwissen der Republik wird 25

Die jährlichen Klimaschutzberichte, der Verdachtsflächenkataster und der Altlastenatlas, die Biozidbelastung, Ammoniak in der Außenluft, Mikroplastik, Quecksilber-Kontamination, adsorbierbare organisch gebundene Halogene in Deponiesickerwasser: Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt dessen, was die mehr als 600 Experten des Umweltbundesamtes jeden Tag messen, prüfen, dokumentieren, und die daraus auch gleich Empfehlungen und Strategien ableiten können.

Für jeden, der um Expertise ansucht: Das ist vor allem das Umwelt-, das Landwirtschafts- und das Finanzministerium, aber auch die Landesregierungen und Gemeinden, bis hin zur EU-Kommission, die immer öfter auf die Expertise der österreichischen Vorzeigeinstitution zurückgreift. Mehr noch, das Umweltbundesamt war bisher in über 60 Ländern tätig, Schwerpunkte der Beratungstätigkeit liegen in der Umweltberatung und dem „Institutional Capacity Building“ – der Stärkung und Weiterentwicklung von Institutionen im Umweltbereich.