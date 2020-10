Ibiza-U-Ausschuss: "Wer beherrscht wen?"

Am ersten der insgesamt drei U-Ausschusstage in dieser Woche stehen am Dienstag wieder die Themen Glücksspiel und Privatanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) im Vordergrund. Wie Grünen-Abgeordneter David Stögmüller erklärt, soll geklärt werden, ob sich Reiche in Österreich Gesetze kaufen können und "was ein Gesetz wert ist". Beim Thema Glücksspiel möchte man hinterfragen, wer eigentlich wen beherrsche - die Politik die Glücksspielbranche oder umgekehrt.

Den Anfang macht heute, Dienstag, die Großnichte von Novomatic-Gründer Johann Graf und Ehefrau des Novomatic-Aufsichtsratschefs Bernd Oswald. Laut SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer würde anhand ihrer Aussage die Verbindung zwischen Novomatic und ÖVP illustriert werden können. Auch soll sie auf der Spendenliste von Graf stehen. Gegen sie werden Ermittlungen laut Finanzstrafgesetz geführt.

Wolfgang Sobotka, dessen Vorsitzführung von Beginn an in der Kritik der Opposition stand, lässt sich heute von Andreas Hanger vertreten. Laut Neos-Fraktionsführerin Stefanie Krisper habe "sogar Sobotka gemerkt", dass er den Vorsitz nicht führen könne, wenn seine ehemalige Mitarbeiterin befragt werde. "Man kann aber nicht einen tag parteiisch sein und den anderen Tag nicht", sagt Kriper. Insofern halte sie es für angebracht, dass er auch morgen den Vorsitz nicht übernimmt.