U-Ausschuss Tag 2: „Absurdes Theater“ um das Ibiza-Video

Für ihr Informationsdefizit liefert die Justizministerin eine Erklärung mit – wenngleich diese auch wenig nachvollziehbar ist. Es sei „nicht wichtig“, wann sie vom Video-Fund erfährt. Eine Ministerin werde „nicht über jeden Ermittlungsschritt informiert. Das ist auch für die Unabhängigkeit der Justiz wichtig“, sagt sie. Relevant sei vielmehr, ob die Staatsanwaltschaft vom Bundeskriminalamt über die Sicherstellung informiert worden sei.

Und das ist passiert – und zwar mündlich am 21. April, einen Tag nach der Hausdurchsuchung. Am 23. April konnte sich die Staatsanwaltschaft Wien die ersten Sequenzen des Videos ansehen. Allerdings wartete die SOKO Tape einen Monat, um diesen Ermittlungserfolg auch schriftlich festzuhalten – was laut Gesetz aber innerhalb von 14 Tagen passieren müsste.

Welches Motiv steckt dahinter? Für einige Abgeordnete liegt der Verdacht nahe, dass die Staatsanwaltschaft und auch die Ermittler nicht wollten, dass der U-Ausschuss davon erfährt. Deshalb sei vorerst nur mündlich informiert worden.