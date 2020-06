Podcast: Was Strache im U-Ausschuss (nicht) gesagt hat

Heute hat die politische Aufarbeitung des Ibiza-Skandals gestartet. Im parlamentarischen Untersuchungsauschuss war gleich am ersten Tag Heinz-Christian Strache und damit der Hauptprotagonist des Ibiza-Videos geladen. Was hat er dort gesagt, und vor allem was nicht? Richard Grasl und Moderator Elias Natmessnig haben den ersten Tag des U-Ausschusses noch einmal nachgezeichnet.

