U-Ausschuss: Sobotka bestätigt Inserate seines Thinktanks an NÖ-ÖAAB

Dann hält Krainer Sobotka eine Marketingseite in der Zeitung des niederösterreichischen Arbeitnehmerbundes (NÖ-AAB) vor, wo Sobotka Landesobmann war. Auf dieser Seite ist ein Hinweis auf eine Veranstaltung des Mock-Instituts zu finden. Ohne Not gibt Sobotka zu, dass es Inserate des Mock-Instituts in der Parteizeitung des NÖ-AAB gab. Ein Überraschungseffekt, mit dem selbst Krainer nicht rechnete. Er glaubt, den rauchenden Colt gefunden zu haben – immerhin sagt Sobotka, das Alois Mock-Institut sei parteiunabhängig.

„Herr Krainer, auch wenn Sie die Theatralik gut beherrschen: Es gibt keinen direkten Geldfluss, sondern eine Leistung in Form von Inseraten“, kontert Sobotka. Es sei da immer um bescheidene Summen gegangen.