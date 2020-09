Ibiza-U-Ausschuss startet wieder - mit Befragung des eigenen Vorsitzenden

Während erklärt, das Institut habe nichts mit der ÖVP zu tun und jedwede Verbindungen zu Glücksspielkonzernen zurückweist, vermuten die Oppositionsparteien, dass Sobotka an der Vorstandsbestellung rund um Peter Sidlo mitgearbeitet hat – immerhin hat er sich mehrfach mit Novomatic-Boss Johann Graf getroffen und schon als Finanzlandesrat in Niederösterreich mit dem Glückspielkonzern zu tun.

Eine – personelle – Verbindung stellt diesbezüglich Bernhard Krumpel dar. Krumpel war Ende der 1990er Jahre Pressesprecher von Sobotka und arbeitete zuletzt als Sprecher des Novomatic-Konzerns. Um seine und Sobotkas Rolle zu klären, ist Krumpel heute ebenfalls als Auskunftsperson geladen.

Aufregung um Ibiza-Video

Für Aufregung hatte im Vorfleld des U-Ausschuss-Starts nach der Sommerpause am gestrigen Dienstag die Lieferung des so genannten Ibiza-Videos an die Ausschuss-Mitglieder gesorgt. Der Zeitpunkt sie nicht zufällig, glaubt die Opposition. SPÖ, FPÖ und Neos äußerten eine bemerkenswerte These: Um von Sobotkas Befragung abzulenken, hätten die Oberstaatsanwaltschaft bzw. Justizministerin Alma Zadic das Video einen Tag vor Sobotkas Einvernahme an den U-Ausschuss geliefert.

Als Beleg dafür gilt der Opposition der Umstand, dass Aktenlieferung generell immer am Ende des Monats stattfinden. Nur diesmal nicht.

Die ÖVP sieht in dieser Behauptung eine mehr als krude These.