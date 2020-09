Ex-Novomatic-Sprecher: "Habe Sobotka beim Sekretariat abgegeben“

Bei seiner Befragung will ÖVP-Mandatar Friedrich Ofenauer wissen, ob Krumpel von der Justiz schon in Sachen Ibiza einvernommen worden ist. Krumpel verneint - aber das sei auch nicht verwunderlich. Immerhin sei der Akt so umfangreich, "dass man hundert Staatsanwälte brauchen würde".

"Die Novomatic zahlt alle." Was sagt Krumpel zu diesem Satz? "Ich kann dazu gar nichts sagen", antwortet dieser, "weil ich diese Wahrnehmung nicht hatte. Nur der, der den Satz gesagt hat (Strache im Ibiza-Video, Anm.), kann sagen, was er damit gemeint hat." Aber hat die Novomatic alle bezahlt?, will der Verfahrensrichter wissen. "Ich hatte dieses Gefühl nicht", antwortet Krumpel.

Heute, 01:08 PM | Christian Böhmer