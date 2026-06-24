U-Ausschuss: Privatgutachter und die Leichenfotos

Die Bilder sind unscharf, nur Kopien aus dem Obduktionsakt – und der ist eigentlich schon geschlossen: Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat das Verfahren rund um die Todesumstände von Ex-Sektionschef Christian Pilnacek eingestellt, weil es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gab.

Die FPÖ will die Leichenbilder trotzdem noch einmal hervorziehen: Und zwar, um sie zwei Privatgutachtern zu zeigen, die heute, Mittwoch, und am Donnerstag im U-Ausschuss auftreten. Der Innsbrucker Gerichtsmediziner Stefano Longato und sein Berliner Fachkollege Michael Tsokos haben für das Buch von Ex-Grün-Politiker Peter Pilz, das im Februar 2025 erschienen ist, Stellungnahmen verfasst – allein auf Basis des offiziellen Obduktionsgutachtens.

Stufe 3, "geheim"

Pilz versucht seit Längerem, an die Leichenfotos heranzukommen; angeblich, um sie von seinen Privatgutachtern prüfen zu lassen. Weil Tsokos und Longato im Verfahren aber keine Parteienstellung hatten, hat die Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Antrag des Anwalts von Pilnaceks Freundin Karin Wurm (der auch Pilz’ Anwalt ist) abgelehnt.

Nun will also die FPÖ den Pilz-Gutachtern die Fotos, die postmortale Persönlichkeitsrechte berühren, vorlegen.

Das geht aber nur unter eingeschränkten Bedingungen: Die Fotos wurden dem U-Ausschuss mit der Klassifizierungsstufe 3 („geheim“) geliefert – das heißt, dass sie von Mandataren nur in einem abhörsicheren Raum im Parlament angeschaut werden dürfen, Kopien sind nicht erlaubt, Handys müssen draußen bleiben.

Den beiden Gerichtsmedizinern könnten die Fotos ebenfalls in diesem Raum gezeigt werden, die Abgeordneten könnten dann Fragen stellen. Die Medienöffentlichkeit müsste von ihren „Blitzgutachten“ ausgeschlossen werden.

Laut FPÖ-Fraktionschef Christian Hafenecker ist das aber noch nicht fix. „Wir schauen einmal, wie weit wir mit den Befragungen kommen“, sagt er zum KURIER. Fragen will er die Gutachter, wie sie zu ihren Feststellungen gekommen seien.