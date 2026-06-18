Pilnacek-U-Ausschuss: Weisungskette der Polizei im Visier
Wer hat wen wann wie worüber informiert? Im Pilnacek-Untersuchungsausschuss geht es heute - einmal mehr - um die Informations- und Weisungskette, die nach dem Auffinden der Leiche von Christian Pilnacek ins Laufen kam. Als erste Auskunftsperson ist Franz Popp, Landespolizeidirektor von Niederösterreich, geladen. Nach ihm erklärt sich Franz Ruf, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit. Bundespolizeidirektor Michael Takacs hat am Mittwoch mehrfach erklärt, dass die Behauptung, er habe jemandem dazu geraten, Pilnaceks Laptop verschwinden zu lassen, falsch ist.
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Pilnacek-U-Ausschuss, Tag 18
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Hangers Sieg gegen Wurm
Andreas Hanger, Fraktionschef der ÖVP, legt los: „Herzlich willkommen bei einem neuen Tag des FPÖ-Steuergeldverschwendungsausschusses.“ Eigentlich sei der U-Ausschuss an dieser Stelle zu beenden, denn: Es gebe keine neuen Erkenntnisse. Hanger erwähnt bei der Gelegenheit, dass er vor Gericht einen Erfolg gegen die Vertraute von Christian Pilnacek, Karin Wurm, erzielt hat. Laut Hanger darf man nunmehr sagen, dass Wurm die Causa Pilnacek „aufgebauscht“ und „die Öffentlichkeit in die Irre geführt“ hat. „Dafür“, so Hanger, „gibt es laut Oberlandesgericht Wien ein ausreichendes Tatsachensubstrat.“ Hanger vermutet zudem, dass Wurm die Prozesskosten für die nunmehr verloren gegangenen Verfahren - er rechnet mit 15.000 bis 20.000 Euro - nicht allein tragen kann. Er stellt in den Raum, dass die FPÖ Wurm diesbezüglich ausgeholfen hat. FPÖ-Mandatar Gernot Darmann weist das zurück - und erklärt sich Hangers Auftritt damit, dass diesem möglicherweise die Sommerhitze zusetze.
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Guten Morgen!
Einen schönen guten Morgen aus dem Parlament! Der U-Ausschuss beginnt heute bereits um 9 Uhr, es geht dort weiter, wo gestern aufgehört wurde: bei der Polizei. Nachdem Michael Takacs, der Bundespolizeidirektor, intensiv befragt worden ist und dabei erklärt hat, dass vieles, was Anna P. und Karin Wurm öffentlich an Brisantem gesagt haben, erfunden bzw. falsch ist, werden heute zwei weitere hochrangige Polizisten, Franz Popp und Franz Ruf, befragt. Die zentrale Frage, der sich die Abgeordneten zu widmen haben, ist allerdings nicht, ob vor Ort, also bei der Bergung der Leiche, geschlampt wurde - das ist eine Frage für die Dienstaufsicht und müsste intern in der Polizei gelöst werden. Der Auftrag des Parlaments besteht im Kern darin zu klären, ob es Versuche gegeben hat, die Arbeit von Polizei oder anderen Behörden aus politischen Motiven zu stören oder zu behindern. Vorerst gab es dafür kaum Hinweise. Zumindest hat keine der Auskunftspersonen diesbezügliche Wahrnehmungen. Und auch die Justiz, konkret die befragten Staatsanwälte, hatte grosso modo wenig bis gar nichts in diese Richtung zu beanstanden. Man darf gespannt bleiben.
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