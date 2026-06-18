Pilnacek-U-Ausschuss: Weisungskette der Polizei im Visier

Einen schönen guten Morgen aus dem Parlament! Der U-Ausschuss beginnt heute bereits um 9 Uhr, es geht dort weiter, wo gestern aufgehört wurde: bei der Polizei. Nachdem Michael Takacs, der Bundespolizeidirektor, intensiv befragt worden ist und dabei erklärt hat, dass vieles, was Anna P. und Karin Wurm öffentlich an Brisantem gesagt haben, erfunden bzw. falsch ist, werden heute zwei weitere hochrangige Polizisten, Franz Popp und Franz Ruf, befragt. Die zentrale Frage, der sich die Abgeordneten zu widmen haben, ist allerdings nicht, ob vor Ort, also bei der Bergung der Leiche, geschlampt wurde - das ist eine Frage für die Dienstaufsicht und müsste intern in der Polizei gelöst werden. Der Auftrag des Parlaments besteht im Kern darin zu klären, ob es Versuche gegeben hat, die Arbeit von Polizei oder anderen Behörden aus politischen Motiven zu stören oder zu behindern. Vorerst gab es dafür kaum Hinweise. Zumindest hat keine der Auskunftspersonen diesbezügliche Wahrnehmungen. Und auch die Justiz, konkret die befragten Staatsanwälte, hatte grosso modo wenig bis gar nichts in diese Richtung zu beanstanden. Man darf gespannt bleiben.