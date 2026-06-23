Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Inland

Pilnacek-U-Ausschuss: Neos verweigern Fragen an Privatgutachter

Die pinke Fraktionsführerin Sophie Wotschke sieht in der Einvernahme der von Peter Pilz beauftragten Rechtsmediziner keinen Beitrag zur Aufklärung politischer Einflussnahme.
23.06.2026, 07:34

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Neos-Fraktionsführerin Sophie Wotschke

Zusammenfassung

  • Die Neos beteiligen sich im Pilnacek-U-Ausschuss nicht an der Befragung der von Peter Pilz beauftragten Privatgutachter Longato und Tsokos, weil sie darin keinen Beitrag zum Untersuchungsgegenstand sehen.
  • Fraktionsführerin Sophie Wotschke betont, der U-Ausschuss müsse politische Einflussnahme auf Ermittlungen sowie die Arbeitsweise von Polizei und Justiz aufklären und dürfe keine widerlegten Spekulationen befördern.
  • Aus Sicht der Neos zeigen sich bereits strukturelle Probleme in der Exekutive, während sie die Vorwürfe möglicher politischer Einflussnahme im "System Pilnacek" weiter aufklären wollen.

Die Neos werden sich im Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek nicht an der Befragung der externen, privat beauftragten Rechtsmediziner beteiligen

Wie Fraktionsführerin Sophie Wotschke der APA sagte, wird sie an den kommenden zwei Sitzungstagen keine Fragen an die Auskunftspersonen Stefano Longato und Michael Tsokos stellen. Die von Ex-Politiker Peter Pilz beauftragten Privatgutachter könnten keinen Beitrag zum Untersuchungsgegenstand leisten, betonte Wotschke.

Landespolizeidirektor zur Causa Pilnacek: „Gab keinen politischen Auftrag“

"Ein U-Ausschuss ist kein True-Crime-Podcast"

"Ein U-Ausschuss dient der politischen Kontrolle der Verwaltung. Im Pilnacek-Ausschuss sind dabei die Fragen potenzieller politischer Einflussnahme auf Ermittlungsverfahren sowie die Arbeitsweise der Kriminalpolizei und Justiz zentral", erklärte Wotschke gegenüber der APA. Die beauftragten Privatgutachter könnten dazu "keinen Beitrag leisten". Weder handelten sie behördlich, noch hätten sie neue Wahrnehmungen zum Handeln von Behörden. Denn der Umgang der Staatsanwaltschaft Krems mit den Privatgutachten sei in vergangenen Sitzungen bereits umfangreich erörtert worden.

Die pinke Fraktionsführerin befürchtet, dass durch deren Befragung bereits widerlegte Spekulationen und Verschwörungserzählungen weiter befeuert werden, "zum Schaden des wichtigsten Kontrollinstrumentes des Parlaments", so Wotschke: "Ein U-Ausschuss ist kein True-Crime-Podcast, sondern muss der Aufklärung von Missständen in der Verwaltung und der politischen Verantwortung dienen." Die Klärung der Todesursache obliege Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft. Der Fokus des U-Ausschusses liege auf der politischen Verantwortung in der Causa.

Takacs im U-Ausschuss: Habe nie gesagt, dass Pilnaceks Laptop verschwinden muss

Neos orten bei Exekutive "strukturelles Problem"

Aus pinker Sicht brachte der Pilnacek-U-Ausschuss bereits erste Erkenntnisse über Verbesserungspotenzial im Bereich der Arbeit der Exekutive. "Es zeigt sich etwa bei der Aufarbeitung der Tatortarbeit immer deutlicher ein strukturelles Problem: Verantwortung wird zwischen Behörden und Ebenen hin- und hergeschoben, während klare Zuständigkeiten fehlen", lautet Wotschkes Zwischenresümee. 

Offenbar gebe es eine "enorme Zahl an Erlässen und Vorgaben, mit denen Polizistinnen und Polizisten konfrontiert sind." Dies erschwere die Polizei-Arbeit vor Ort und begünstige Fehler. Wotschke plädiert daher für "mehr Qualitätssicherung, klare Verantwortlichkeiten und bessere Strukturen in der Exekutive".

Pilnacek-Freundinnen: Neuer Strafantrag wegen Falschaussage, auch Diversion wackelt

Näher untersucht hätten die Neos gerne das "System Pilnacek", um Vorwürfe rund um mögliche politische Einflussnahme auf die Justiz zu klären. "Politisch zentral sind für uns die im 'Pilnacek-Tape' von Christian Pilnacek selbst behaupteten Versuche der politischen Einflussnahme auf Verfahren", erklärte Wotschke. 

Auf diesem habe Pilnacek "schwere Vorwürfe" in den Raum gestellt. Diese gelte es "restlos" aufzuklären. "In einem Rechtsstaat darf nicht einmal der Anschein entstehen, die Politik könnte es sich bei der Staatsanwaltschaft richten", sagte sie. Von Interesse wären daher die Befragungen des ehemaligen Nationalratspräsidenten und Innenministers Wolfgang Sobotka (ÖVP) oder von Ex-Justizministerin Alma Zadić (Grüne).

Christian Pilnacek Peter Pilz ÖVP
Agenturen, sif  | 

Kommentare