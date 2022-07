U-Ausschuss: ÖVP will Ex-SPÖ-Politiker zu Beinschab-Causa befragen

Akten wurden angefordert

Die ÖVP hat nun die entsprechenden Akten angefordert und auch für die Ladung durchaus prominenter Auskunftspersonen gesorgt, und zwar rechtskräftig, wie Hanger unterstrich. Kommen müssen etwa die sozialdemokratischen Ex-Minister Norbert Darabos und Josef Ostermayer, die frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas, der SP-nahe Medienmanager Wolfgang Jansky, aber auch Beinschab und Karmasin.

Generell merkte Hanger erneut an, dass beim Untersuchungsgegenstand des ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses die klare zeitliche und inhaltliche Abgrenzung fehle, weil auch Vorbereitungshandlungen einbezogen würden und man ihn daher für verfassungswidrig halte, was der grüne Koalitionspartner aber nicht so sehe. Die Reaktion der ÖVP darauf: Volle Transparenz müsse für alle gelten, die im Untersuchungszeitraum Regierungsverantwortung getragen haben.