Beinschab-Geständnis: Auch SPÖ frisierte Umfragen

Allerdings sagte Beinschab bei einer weiteren Einvernahme zu einer (das Jahr 2016 betreffenden) Umfrage-Welle: „Die Wellen […] wurden von der Österreich-Gruppe in Auftrag gegeben und dieser in Rechnung gestellt. Die Fragen kamen vom Finanzministerium (konkret von Frischmann und Schmid, wie sie an anderer Stelle ausführte; Anm.). Diese Vorgehensweise wurde mir so kommuniziert.“