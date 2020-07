U-Ausschuss: "Müssen nicht Everybody’s Darling sein“

Die Dissonanzen innerhalb der Justiz standen gestern wieder am Programm. Dieses Mal mussten für die Familienaufstellung Maria-Luise Nittel, seit über zehn Jahren Leiterin der Staatsanwaltschaft Wien, und WKStA-Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic Rede und Antwort stehen. Nittel übte kaum Kritik an anderen Behörden – weder an den Ermittlern der SOKO Tape noch an den Kollegen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Im Gegenteil: Zur WKStA-Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda verbinde sie eine kollegiale Freundschaft, sagte Nittel.