U-Ausschuss geht zur Vorführung des Ibiza-Videos auf die Parlamentsbaustelle

Es klingt abenteuerlich, dürfte derzeit aber die praktikabelste Lösung sein: Um das Ibiza-Video endlich anschauen zu können, sollen die Abgeordneten des U-Ausschusses auf die Baustelle des Parlaments gehen, wie der KURIER erfuhr.

Das Parlament bekam das Videomaterial plus Transkript am 21. Dezember geliefert. Die Sichtung des Transkripts verlief problemlos - viele Mandatare haben das Angebot bereits genutzt. Nur für die Videovorführung ist das Ausweichquartier nicht gerüstet. Das Video unterliegt der höchsten Sicherheitsstufe (4 - "streng geheim") und darf nur in einem abhörsicheren Raum abgespielt werden.