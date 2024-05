U-Ausschuss live: Befragung von Signa-Gründer René Benko startet

"Kenne Sie den Gardasee?", fragt Krainer jetzt. "Ja, ich kenne den Gardasee. [...] Ich weiß auch, dass es einer der größten Seen in Europa ist", antwortet Benko. Und ja, die Signa habe dort verschiedene Immobilien gebaut und besessen. Ob sich auch Sebastian Kurz in einer dieser Immobilien aufgehalten habe? Ob das im Untersuchungszeitraum der Fall war, wisse er nicht, so Benko.