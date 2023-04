Türkises Team wieder Tür an Tür in Sebastian Kurz’ Büro

Elisabeth Köstinger hat auf der vierten Etage des Ringstraßenbaus nun einen Schreibtisch für ihre e+ ventures GmBH. Seit Monatsbeginn hat sie, wie berichtet, ein Mandat im Aufsichtsrat der Billigfluglinie Ryanair.

Seit rund einem Jahr wieder an der Seite von Kurz und ebenfalls in besagtem Büro ist Vera Regensburger. Dereinst für „Politik und Strategie“ in der ÖVP zuständig und unter Kanzler Karl Nehammer dessen Vizekabinettschefin, ist Regensburger seit Sommer 2022 Geschäftsführerin der AS²K Beteiligungs GmbH. Gegründet hat die GmbH Kurz mit C-Quadrat-Gründer und Investor Alexander Schütz. Bürogemeinschaft statt Ballhausplatz heißt es auch für Bernhard Bonelli und Viktor Niedermayr.

Bonelli – bis Dezember 2021 Kabinettschef im Bundeskanzleramt erst unter Kurz, dann unter Alexander Schallenberg – hat ebenfalls einen Schreibtisch am Schubertring. Bonelli ist laut Firmenbuch Geschäftsführer und Gesellschafter der Cocoon Capital Advisory GmbH. Niedermayr – ehemals Sprecher von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler und zuletzt von Kanzler Nehammer – ist seit 2023 für „Kommunikation und PR“ der SK Management GmbH zuständig.