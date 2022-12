Ex-Finanzminister Blümel hat schon wieder einen neuen Job

Nach nur wenigen Monaten beendet der frühere Finanzminister und ÖVP-Wien-Chef Gernot Blümel seine Funktion als Chief Executive Officer (CEO) des Hedgefonds Superfund. Begonnen hatte er den Job erst heuer im März, mit Jahresende ist es "auf eigenen Wunsch" schon wieder vorbei. Der Aufsichtsrat der Superfund Holding hat den Vertrag einvernehmlich gelöst. Ab Jänner 2023 sei Blümel aber als Berater für die Fintec-Unternehmensgruppe tätig, teilte Superfund Asset Management mit.

"In seiner künftigen Funktion wird Gernot Blümel zwischen den Unternehmensstandorten in Wien, Tokio, Hongkong, New York, Vaduz und Zürich pendeln", hatte es im Jänner 2022 in einer Superfund-Aussendung geheißen. "Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern und Kunden rund um den Globus für die gute Zusammenarbeit und vor allem bei Superfund-Gründer Christian Baha für sein Vertrauen in mich", wurde Blümel in der Superfund-Mitteilung am Mittwochnachmittag zitiert.

Wechsel zu Gotthardt

Mit April 2023 wechselt Blümel zur Gotthardt Healthgroup AG. "Ich freue mich, dass ich Gernot Blümel für eine Geschäftsführung innerhalb meiner Unternehmensgruppe gewinnen konnte. Wir haben gemeinsam viel vor", sagt Unternehmensgründer und Gesundheits-IT-Pionier Frank Gotthardt. Am Lido in Venedig soll etwa das Technologiezentrum "Mare" auf 48.000 Quadratmetern entstehen. Dabei soll etwa erforscht werden, wie künstliche Intelligenz im medizinischen Sektor eingesetzt werden kann.