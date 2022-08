Ex-Finanzminister Gernot Blümel ist in die Schweiz gezogen

Der ehemalige Finanzminister und Sebastian Kurz-Intimus Gernot Blümel (ÖVP) hat Medienberichten zufolge Österreich verlassen. Er dürfte mit seiner Frau und den zwei Kindern in die Schweiz gezogen sein. Blümel ist nun als Geschäftsführer der Superfund Gruppe tätig, wo er die internationale Expansion vorantreiben soll.

In einer Aussendung Mitte Jänner hieß es, dass Blümel zwischen den Unternehmensstandorten in Wien, Tokio, Hongkong, New York, Vaduz und Zürich pendeln würde. Nun dürften Blümel und seine Familie ihren Lebensmittelpunkt von Wien nach Zürich verlegt haben, wo sie "Anonymität genießen".