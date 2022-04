Causa Blümel war kein Amtsmissbrauch

Seit zwei Jahren stolpert die Republik von einer Aufregung in die nächste – da kann es schon passieren, dass manche Ereignisse wegen der Fülle an Skandalen schnell in Vergessenheit geraten. So beispielsweise der Streit um die Aktenanlieferung für den Ibiza-U-Ausschuss zwischen der Opposition und dem Finanzministerium im Frühjahr 2021.

Bundespräsident Alexander van der Bellen musste in dieser Causa wieder einmal Neuland betreten. „So gab es noch nie“, sagt er damals. Denn der Disput erreichte die höchste Eskalationsstufe. Finanzminister Gernot Blümel hätte die E-Mail-Postfächer von Ministeriumsmitarbeitern unter dem ehemaligen ÖBAG-Chef Thomas Schmid, damals Generalsekretär im Finanzministerium, dem Ausschuss zur Verfügung stellen sollen.