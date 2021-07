Aktenlieferung abgeschlossen: Finanzminister bringt viertes Gutachten

Unter Punkt 5 wird in dem Gutachten angeführt: "Ein inhaltlicher Zugriff auf E-Mails von Bediensteten zur Überprüfung der Erfüllung der vollständigen Vorlage von Unterlagen an einen UA ist wohl generell unzulässig. 6. Auch aus datenschutzrechtlicher Perspektive ist die Vorgangsweise der Informationserhebung im BMF zur Vorlage an den Ibiza-UA zulässig und im Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO."

"Wir haben Neuland betreten", sagt Finanzminister Gernot Blümel anlässlich der Präsentation des Gutachtens. Es seien bis dato 26.000 elektronische und 14.000 Akten in Papierform ausgeliefert worden. "Als Dienstgeber darf ich nicht in Postfächer von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinschauen", so Blümel. Dienstgeber haben nicht zu entscheiden, welche Mails privat sind und welche nicht.

"Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten ist alles geliefert worden", sagt Blümel. "Ich bin überzeugter Demokrat und Patriot", so der Finanzminister. Er fühle sich den Institutionen der Republik verpflichtet. Sollte ein anderer Eindruck entstanden sein, so entschuldige sich der ÖVP-Minister dafür.

Rechtsanwalt Philipp Kapl von der Kanzlei "Binder Grösswang" : "Es gibt keine abschließenden Regelungen, wie die Informationserhebung auszusehen hat." Es gebe nur Richtlinien und einen standardisierten Prozess.

"Der BMF etablierte und standardisierte Prozess ist geeignet", so Kapl,