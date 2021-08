Türkise Show-Highlights am ÖVP-Bundesparteitag

Vier Jahre an der Spitze der Volkspartei, fast vier Jahre als Kanzler, davon eineinhalb während der Corona-Pandemie liegen hinter ihm. Ebenso acht Landtagswahlen, zwei Nationalratswahlen und eine Europawahl. Überall habe die ÖVP dazugewonnen, sagt Sebastian Kurz in seiner 20-minütigen Rede auf der Bühne des VAZ in St. Pölten.

Eine Rede, in der sich der ÖVP-Chef teils launig („Axel, Du hast die einzige rote Stadt in Niederösterreich gefunden“), teils politisch prononciert („Wer gesund ist und arbeiten kann, der muss auch arbeiten gehen“), teils persönlich („Man darf als Politiker nicht wehleidig sein, ... aber mich haben diese Erfahrungen noch belastbarer, stärker und noch entschlossener gemacht“) gibt.

Sebastian Kurz, der die Volkspartei 2017 übernommen und von Schwarz auf Türkis umgefärbt hat, will es wissen. ER muss wissen, wie stark sein Rückhalt an der Basis ist – nach publik gewordenen Chat-Protokollen, viel kritisierter Corona-Politik und vor einer möglichen Anklage wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss.