Kurz wagt sich auf neues Gelände

„Er nimmt den Parteitag sehr ernst“, hat ein Kanzler-Vertrauter vor einigen Tagen dem KURIER erzählt.

Und tatsächlich – die ÖVP-Spitzen haben am Samstag in St. Pölten alle Register gezogen, um Sebastian Kurz ein Jubel-Ergebnis als Parteichef zu bescheren: Da wurden Freund-Feind-Schemata ausgepackt, an den Zusammenhalt appelliert, Dankbarkeit für Wahlsiege eingefordert, der Kanzler als märtyrerhaftes Opfer einer außer Rand und Band geratenen Opposition präsentiert. So viel Aufwand weist doch auf eine gewisse Verunsicherung der ÖVP-Führung im Vorfeld des Parteitags hin – jedes Prozentpünktchen unter dem Ergebnis von 2017 hätte als Haarriss im System Kurz verstanden werden können.

Wenn man die vier Jahre bis zum letzten Parteitag im September 2017 zurückblickt, ist ja tatsächlich einiges passiert. Zwar hat Kurz die Erwartungen seiner Partei erfüllt, indem er das Kanzleramt eroberte und bei allen anderen Wahlen für positiven Rückenwind sorgte. Aber inzwischen sind seine Schattenseiten sogar für ÖVP-Delegierte erkennbar geworden: Hinter dem freundlichen Gesicht kam der beinharte Machtpolitiker zum Vorschein, der von der Bischofskonferenz bis zum Staatsanwalt keinen Widerspruch duldet; und der von seiner Gefolgschaft verlangt, ihm millimetergenau auf einem Rechtskurs zu folgen, auch wenn es einem den christlichsozialen Magen umdreht.