Türkis-Grün: Ein Minister mehr als bei Türkis-Blau

Kurz' türkis-blaues Kabinett hatte mit 16 Personen die gebräuchlichste Größe - es war schon das zehnte der bisher insgesamt 31 Regierungsteams (bei Angelobung nach der Wahl bzw. bei Kanzlerwechsel).

Die größten Mannschaften - mit insgesamt 23 Personen vom Kanzler bis zum Staatssekretär - hatten Bruno Kreisky in seiner letzten Periode und gleich anschließend Fred Sinowatz in der rot-blauen Koalition von 1983 bis 1986 - wobei die Zahl der Minister mit 13 bzw. 14 nicht größer war als jetzt, aber acht bzw. neun Staatssekretäre dazukamen. Die allergrößte Regierung war allerdings die provisorische von Karl Renner (S) am Beginn der Zweiten Republik, mit 39 Regierungsposten, davon 25 Staatssekretären. In dieser Regierung war jede der drei Parteien ÖVP, SPÖ und KPÖ in jedem Ministerium zumindest mit einem Staatssekretär vertreten.