Türkis-Grün: Die Segel sind gesetzt

Wenige Stunden nach dem Neujahrskonzert, zwischen Neujahrsansprache und „Kreuzfahrt ins Glück“, nimmt am Ersten des Jahres die erste türkis-grüne Regierung an Fahrt auf. Offiziell gibt es sie erst mit der Angelobung am 7. Jänner, und nachdem mindestens 51 Prozent der grünen Delegierten am Bundeskongress am Samstag ihre Zustimmung gegeben haben werden – doch der Wind steht gut. Um bei der Metapher zu bleiben: Die Koalition von Sebastian Kurz und Werner Kogler hat nachgerade Rückenwind.