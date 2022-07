Türkis-blaue Altlast: Spitze der Sozialversicherung mutmaßlich illegal im Amt

Der inkriminierte Vorfall liegt drei Jahre zurück, als die Regierung Kurz/Strache ihre Reform der Sozialversicherung durchzog. Seither fochten die Arbeitnehmervertreter in der Sozialversicherung einen juristischen Kampf, nun liegt dessen Ergebnis in letzter Instanz vor. Und das hat es in sich: Die Spitzenmanager des Dachverbands der Sozialversicherungen sind – mutmaßlich – seit Jahren rechtswidrig im Amt. Ein entsprechendes Urteil des Verwaltungsgerichtshofs wurde dem ÖGB am 14. Juli zugestellt, der es nun öffentlich macht. Und darum geht es: