Büroleiter im Dachverband der Sozialversicherung suspendiert

Der Büroleiter des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, Martin Brunninger, ist laut "Wiener Zeitung" (online) am Mittwoch suspendiert worden. Er soll sich bei der Veranlagung von Mitteln aus den Rücklagen nicht an die Geschäftsordnung und damit nicht an die Vorgaben gehalten haben. Die Entscheidung in der Nachfolgeorganisation des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger sei einstimmig gefallen.

Der Büroleiter ist der oberste Management-Posten im Dachverband. Brunninger war laut "Wiener Zeitung" nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Er war 2019 auf einem FPÖ-Ticket bestellt worden.