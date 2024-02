Junge Tschetschenen brechen häufiger mit patriarchalen Rollenbildern

Wie leben Menschen mit tschetschenischem Migrationshintergrund in Österreich? Dieser Frage hat sich ein Forschungsbericht im Auftrag des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) gewidmet. Im Fokus: Geschlechterrollen, Familie, Bildung und Arbeit. Viele Befragte würden nach wie vor streng an der Geschlechtertrennung und einem patriarchalen Familienmodell festhalten, heißt es in der Zusammenfassung des ÖIF.

Dazu zähle etwa, dass sich Frauen sittlich verhalten und kleiden sollen. Männer würden bei Bedarf „erzieherisch“ einwirken, gleichsam ihre Familie repräsentieren und sie – notfalls mit Gewalt – verteidigen. Patriarchalen Strukturen, ein starrer Ehrbegriff, Arbeitslosigkeit und fehlenden Perspektiven: In der Studie "Lagebild Extremismus und Migration" aus dem Vorjahr wurden diese Faktoren auch als Gründe genannt, warum das Radikalisierungspotenzial in der tschetschenischen Community besonders groß ist.