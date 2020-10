Arbeitsmarkt-Studie: Tschetschenen am schlechtesten integriert

Wie funktioniert die Integration von Zuwanderern auf dem österreichischen Arbeitsmarkt? Dieser Frage ist das Bundesministerium für Frauen und Integration in nachgegangen. In einer Untersuchung von Synthesis Forschung von März bis August 2020 wurden diesbezüglich drei verschiedene Migrantengruppen beleuchtet: Flüchtlinge, Zuwanderer aus Drittstaaten und EU-Bürger. Die für die Studie erhobenen Personengruppen sind entweder 2000, 2007, 2015 oder 2016 nach Österreich zugewandert.

Frauen dreimal so oft nicht erwerbstätig

Besonderes Augenmerk wurde in der Analyse auf Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und Tschetschenien gelegt. Hier zeigt sich, dass Flüchtlinge eine deutlich geringere Beteiligung am Arbeitsmarkt aufweisen, als die anderen untersuchten Gruppen. Signifikant in diesem Zusammenhang: Männliche Flüchtlinge sind dreimal so oft erwerbstätig, wie weibliche.

"Besonders Frauen aus bestimmten Herkunftsländern sind traditionell selten erwerbstätig und haben dadurch nur wenig Kontakt mit der österreichischen Gesellschaft. Es gilt weiterhin an den Deutschkenntnissen zu arbeiten und insbesondere Frauen auf dem Weg in die Unabhängigkeit zu stärken", sagte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) in einem übermittelten Statement.