Traiskirchen: Schwacher Zulauf zu Straches Protest

Sie wissen alle auch genau, was er meint, wenn er über den Facebook-Sager von FPÖ-Nationalratsmandatar Christian Höbart spricht – ohne diesen zu zitieren. Die Menge applaudiert, ohne dass Höbarts Synonym für Asylwerber „Erd- und Höhlenmenschen“ fällt. Höbart wird auf die Bühne gebeten. Er sagt kein Wort, wird ob der bloßen Präsenz beklatscht. Wenige Minuten später der stärkste Applaus des 45-minütigen Abends. Strache tritt auf, spricht, wie man es von ihm gewohnt ist. Zunächst laut. Mit Parolen à la „Die Bundesregierung schaut weg“, „Wer Hilfe braucht, der bekommt sie in Österreich “ und „Das heilige Recht Asyl“ werde missbraucht. Sätze wie diese animieren die Menschen, zu klatschen – und den Parteichef mit ihren Handys zu fotografieren. Ein Zuhörer moniert, dass es noch keinen Glühwein gibt. Sein weibliches Gegenüber sagt: „Es ist auch noch zu warm.“

Währenddessen versucht sich die Menge auf der anderen Straßenseite Gehör zu verschaffen. Sie sind zu wenige, die Megaphone zu schwach. Strache ruft ihnen zu: „Ihr könnt noch so hetzen, auf Dauer sind wir demokratisch nicht aufzuhalten.“ Dann nimmt er auf Höbarts Sager Bezug. Ohne ihn zu zitieren. Er nennt Zahlen. Und tut kund: „Wäre ich Innenminister, ich hätte das Lager (in dem derzeit 1600 Asylwerber sind) längst geschlossen.“ Strache erinnert an Flüchtlingsströme der Vergangenheit. Ungarn. Tschechien. Jugoslawien. Und befindet, „das Boot“ sei „voll“. Seine Sprache erinnert an jene von Jörg Haider. Nach einer halben Stunde wird er bedächtig in der Wortwahl. „Faschismus darf nie wieder passieren.“ Wenige Sätze später ist alles gesagt. „Die Versammlung ist geschlossen.“