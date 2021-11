Tiroler FPÖ-Landesobmann geimpft und positiv: Nun kann er nicht auf Demo

Die FPÖ trommelt gegen das Impfen, ihre Politiker treten auf Demos auf und bestärken viele Menschen, sich nicht impfen zu lassen. Viele ihrer Spitzenfunktionäre sind aber geimpft.

Der Gipfel: Tirols FPÖ-Obmann Markus Abwerzger ist geimpft, wollte aber am Sonntag in Innsbruck bei einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung eine Rede hätte halten. Am Samstag ist er positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Er wollte auf Nummer sicher gehen, um andere - auch als Geimpfter - nicht zu gefährden“, teilte die Partei mit.

Abwerzger hat keine Symptome und ist in freiwilliger Selbstisolation.