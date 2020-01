Tiefe Verneigung vor den Opfern in Auschwitz

In der Gedenkstätte werden auch Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses (WJC), das Wort erheben und der polnische Staatspräsident Andrzej Duda, Ehrenpatron der Veranstaltung. Dieser fehlte am Donnerstag im Jerusalem, da ihm angeblich kein Rederecht erteilt worden sei. Duda wollte sich gegen Wladimir Putins Aussage, Polen habe eine Mitschuld am Zweiten Weltkrieg, zur Wehr setzen. Dessen Sprecher Andrzej Dera kündigte am Freitag bereits eine politisch motivierte Rede an: „Es wird kein Spiel mit historischen Fakten geben, es wird darauf hingewiesen, wie es wirklich zum Holocaust kam, und wie die Befreiung des Lagers Auschwitz aussah.“ Das könnte weitere Brisanz in die ohnehin angespannten Beziehungen Warschau-Moskau bringen.