Ermittlungen gegen Schmid: WKStA erklärt sich für nicht zuständig

Groß war der Aufschrei, als bekannt wurde, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen ihren eigenen Kronzeugen Thomas Schmid ermitteln soll.

Doch so einfach ist es, wie erwartet, nicht: Die Behörde hat den Fall geprüft und kam zu dem Schluss, dass sie für die neuen Ermittlungen gegen Schmid nicht zuständig ist. Ob es dabei bleibt, entscheidet nun aber die Generalprokuratur als "Hüterin des Rechts".

Schmid war Anfang April von ÖVP-Anwalt Werner Suppan im Namen von Ex-Kanzler Sebastian Kurz wegen Falschaussage angezeigt worden (der KURIER berichtete): Zwischen Schmids Aussage im Postenschacher-Prozess und anderen Zeugenaussagen soll es Widersprüche gegeben haben.

Die Staatsanwaltschaft Linz leitete ein Ermittlungsverfahren ein, stieß das Verfahren kurz darauf aber an die WKStA ab.