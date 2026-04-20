Ermittlungen gegen Kronzeuge Schmid an WKStA abgetreten

Die Staatsanwaltschaft Linz hat ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, wegen des Verdachts der falschen Zeugenaussage im Postenschacher-Prozess gegen ÖVP-Klubchef August Wöginger an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) abgetreten. Eine Sprecherin der WKStA bestätigte der APA am Montag einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung (Online-Ausgabe). Nun prüfe die Behörde ihre Zuständigkeit.

Frühere Intervention zu Freistadt? Anstoß für das Ermittlungsverfahren war eine von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eingebrachte Sachverhaltsdarstellung. Darin wirft der Anwalt von Kurz Schmid vor, im Postenschacher-Prozess, bei dem es um die Besetzung der Leitung des Finanzamts Braunau geht, die Sachlage falsch dargestellt zu haben. Thema im Prozess war nämlich auch die zeitlich frühere Besetzung des Finanzamts in Freistadt. Schmid sagte im Prozess in Linz aus, er habe von dieser "wenig bis gar nichts" mitbekommen. Eine Beamtin im Finanzministerium hatte im Prozess in Linz jedoch berichtet, dass es bereits bei dieser Gerüchte zu Interventionsversuchen durch Schmid zugunsten des später beim Finanzamt Braunau zum Zug gekommenen Bürgermeisters gegeben habe.