Teuerung: Streit um Bundesmittel für Impfkampagne

Der grüne Bürgermeister will nicht, aber er muss. Am Mittwoch erhielt Georg Willi im Stadtsenat von einer bürgerlich-freiheitlichen Mehrheit den Auftrag, einen Brief an den Finanzminister zu schreiben. Darin soll er ersuchen, dass die vom Bund für eine Impfkampagne im Herbst bereitgestellten Mittel nicht dafür, sondern für Maßnahmen gegen die Teuerung eingesetzt werden müssen.

In Innsbruck ist damit ein Streit entbrannt, der auch auf andere Gemeinden übergreifen könnte. 75 Millionen Euro haben die Kommunen bereits im April überwiesen bekommen, um auf lokaler Ebene vor dem Winter für den Stich zu werben. Die Tiroler Landeshauptstadt hat dafür anteilig 1,23 Millionen Euro erhalten, die Stadt Wien aufgrund ihrer Größe sogar 18 Millionen Euro.