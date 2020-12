Terrorpaket: Gesetz gegen "religiös motivierten Extremismus" als türkis-grüner Kompromiss

Kogler soll aber klargestellt haben, dass er von dem Begriff „politischer Islam“ nicht viel hält. Es gehe ihm vielmehr um den Missbrauch einer Religion durch Extremisten, die den österreichischen Staat und die Verfassung ablehnen.

Kanzler Kurz selbst bekräftigte kürzlich in einem Interview mit dem US-Sender CNN, was er bereits nach dem Terroranschlag gesagt hatte: „Es ist keine Auseinandersetzung zwischen Österreich und den Migranten. Es ist ein Kampf zwischen all jenen, die an unsere offene und freie Gesellschaft glauben, und denen, die diese bekämpfen.“