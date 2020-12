Kanzler erklärt auf CNN, wie er den "politischen Islam" verbieten möchte

„Wir müssen die Ideen, die hinter dem Terror stecken, bekämpfen. Und das ist der politische Islam, die radikalen Ideen“, sagte Kurz zu CNN. Er sei froh, dass das Thema nun auf der Tagesordnung des EU-Ratstreffens sei.

Kurz bekräftigte, dass man so genannte „Foreign Terrorist Fighters“, die in der EU aufhältig seien, in Gewahrsam bzw. unter „elektronischer Kontrolle“ behalten solle – sie seien „tickende Zeitbomben“.

Auf die Frage, wie er, Kurz, bei einem Verbot des "politischen Islams" in Österreich zwischen friedlichen Muslimen und Terroristen unterscheiden wolle, antwortete Kurz folgendermaßen: „Nach dem Terrorangriff in Wien war es mir wichtig zu sagen, dass es hier nicht um einen Kampf zwischen Religionen geht. Es ist keine Auseinandersetzung zwischen Österreich und den Migranten. Es ist ein Kampf zwischen all jenen, die an unsere offene und freie Gesellschaft glauben, und denen, die diese bekämpfen.“