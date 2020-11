Anti-Terror-Paket: "Präventivhaft" für Gefährder kommt

Der islamistische Terroranschlag in Wien vom 2. November hat die Republik schwer getroffen. Am Dienstag hatte Bundeskanzler Kurz in Paris gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, und der EU-Spitze Ursula von der Leyen und Charles Michel eine bessere Koordinierung und Zusammenarbeit angekündigt.

Im Ministerrat am Mittwoch wurde eine Punktation beschlossen: Geplant ist die vorbeugende elektronische Überwachung entlassener Gefährder sowie die Unterbringung terroristischer Straftäter im Maßnahmenvollzug, von der ÖVP als "Präventivhaft" bezeichnet.

Weitere Punkte umfassen die Möglichkeit zur Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft nach einer Terror-Verurteilung, Führerscheinentzug und strengere Waffengesetze sowie eine "Ergänzung der Straftatbestände zur effektiven Bekämpfung des religiös motivierten politischen Extremismus (politischer Islam)".

Extremistische Vereine und Kultusstätten will man bei Terrorismuspropaganda leichter schließen können, es soll dafür ein Imameverzeichnis geben. Zudem soll die Zuständigkeit von Staatsanwaltschaften und Gerichten für Terrorismusstrafsachen gebündelt werden. Ein erstes Gesetzespaket soll Anfang Dezember in Begutachtung gehen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärt, dass zwei Ziele mit den Maßnahmen verfolgt werden sollen:

"Ein konsequentes Vorgehen gegen Gefährder. Und zum Zweiten ein entschiedenes Vorgehen gegen den politischen Islam, der die Grundlage für den Terror bildet." Wie bei geistig abnormen Rechtsbrechern soll die Möglichkeit geschaffen werden, diese Menschen "wegzusperren". Denn diese Menschen seien "tickende Zeitbomben".

Konkret geht es um folgende Punkte aus dem Ministerrat:

Zentrale Maßnahmen:

Schaffung einer verfassungskonformen Rechtsgrundlage für eine elektronische Aufenthaltsüberwachung zur Vorbeugung von terroristischen Straftaten

Schaffung einer EMRK-konformen Möglichkeit der Unterbringung terroristischer Straftäter im Maßnahmenvollzug

Doppelstaatsbürgerschaft: Schaffung der Möglichkeit der Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft aufgrund Verurteilung einer terroristischen Straftat

Explizite Anführung der Möglichkeit des Entzugs der Lenkerberechtigung im Führerscheingesetz – effektiver Informationsaustausch der zuständigen Behörden.

Ergänzung der Straftatbestände zur effektiven Bekämpfung des religiös motivierten politischen Extremismus (politischer Islam)

Schaffung der Möglichkeit der Schließung von Kultusstätten bei Terrorismuspropaganda durch Einführung eines einheitlichen Imameverzeichnisses und Registrierung ausländischer Imame in der Zeit der religiösen Aktivität in Österreich

Bündelung der Zuständigkeit von Staatsanwaltschaften und Gerichten für Terrorismusstrafsachen

Heute werden nach dem Ministerrat die neuen Maßnahmen präsentiert. Der KURIER berichtet live.