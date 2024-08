Terror: FPÖ drängt auf Tätigwerden der DSN-Kontrollkommission

Geht es nach der FPÖ, so soll nach den verhinderten mutmaßlichen Anschlagsplänen auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien die Kontrollkommission für die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) tätig werden. Es gebe "zu viele offene Fragen und auch widersprüchliche Informationen", betonte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer in einer Aussendung. Das müsse untersucht werden, um Verbesserungen zu ermöglichen. Die Kommission kann u.a. von sich aus tätig werden.