Umsetzung von Tempo 30 im Ort wird erleichtert

65 Prozent der Österreicher sind gegen ein generelles Tempolimit von 30 km/h im Ortsgebiet. Das ergab eine aktuelle Umfrage des ÖAMTC. Doch davon sind Österreichs Gemeinden ohnehin weit entfernt. Selbst vor sensiblen Ortsbereichen, etwa Kindergärten und Pflegeeinrichtungen, war es bisher schwierig, eine Geschwindigkeitsbegrenzung umzusetzen. Die Gemeinde musste bei der Bezirkshauptmannschaft nachweisen, dass diese erforderlich ist. Dafür mussten ein Sachverständiger bestellt und ein aufwändiges Gutachten erstellt werden.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) sprach im Juli 2023 von einem "riesigen bürokratischen Aufwand" und übermittelte der ÖVP einen Gesetzesentwurf, der die Umsetzung von Geschwindigkeitsreduktionen erleichtern sollte.

Weniger 50er, mehr Überwachung

Am Mittwoch haben Gewessler und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) die Einigung im Ministerrat präsentiert. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) wird in zwei Punkten novelliert. Was ändert sich konkret?

Tempolimit senken: Künftig kann die zuständige Straßenbehörde in Orten die aktuelle Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h einfacher senken , heißt es. Und zwar dann, wenn es sich um Bereiche mit besonderem Schutzbedürfnis handelt: Also vor Schulen, Kindergärten, Freizeiteinrichtungen oder Spielplätzen, Krankenhäusern oder Seniorenheimen. Die Gemeinden müssen keinen Nachweis mehr erbringen, dass die Temporeduktion erforderlich ist. Es muss sich nur noch um eine geeignete Stelle handeln. Voraussetzung: Die Maßnahme muss zur Erhöhung der Verkehrssicherheit insbesondere von Fußgängern oder Radfahrern geeignet sein.



Tempolimit kontrollieren: Auch bei der Überwachung von Tempolimits werden die Gemeinden gestärkt. Sie sollen künftig selbst, in Absprache mit dem Land, Radarkontrollen durchführen können. Bisher konnten die Gemeinden nur dann Radarkontrollen durchführen, wenn sie über einen eigenen Gemeindewachkörper verfügen.



Schulstraßen: Zudem erhalten Gemeinden die Möglichkeit, künftig sogenannte Schulstraßen einzurichten. In einer Schulstraße wird die Fahrbahn während der Unterrichtszeit für den regulären Autoverkehr gesperrt und stattdessen für die Kinder und Jugendlichen geöffnet . Bisher war die Bezirkshauptmannschaft für die Einrichtung von Schulstraßen zuständig.

Die StVO-Novelle geht nun für sechs Wochen in Begutachtung. Sie soll ab dem Sommer gelten.

