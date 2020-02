Tempo 140 kostete fast halbe Million Euro

"Wir haben beim Klimaschutz so große Aufgaben, dass es wichtig ist, dass man auch in einzelnen Bereichen nicht in die falsche Richtung läuft. Die 140 waren leider die falsche Richtung, deswegen ist das eines der Themen, die wir rasch angehen." Vor wenigen Wochen stellte Umweltministerin Leonore Gewessler das Aus für den Testbetrieb von Tempo 140 in den Raum.

An diesem Wochenende wird es soweit sein: Tempo 140 ist mit Ende des Monats passe. Die Verordnung zur Beendigung der beiden Teststrecken in Nieder- und Oberösterreich mit 1. März wirksam.