Stronach will seine Millionen zurück

„Um die Millionen zurückzubekommen, wurde ein Darlehensvertrag zwischen der Landespartei und der Bundespartei geschlossen“, sagt Kaufmann-Bruckberger. „Mit dieser Umbesetzung ist offensichtlich, dass er Zugriff auf die Parteikassen haben will. Er will sich das Geld zurückholen.“

Kathrin Nachbaur, die am Montag Robert Lugar als Klubobfrau im Parlament ablöste, dementiert indessen, dass Stronach die Kredite fällig stellt: „ Frank Stronach hat immer gesagt, dass er das Geld nicht zurückverlangen wird. Bei der Personalrochade geht es nur um ein Modell der Arbeitsteilung, damit wir in den Ländern eine gute Struktur aufbauen können.“ Es stimme, dass ein Teil des Geldes als Darlehen geflossen sei. „Unsere Finanzexperten werden sich das in den nächsten Tagen ansehen.“

Während die Kredite manchen Parteichefs „schlaflose Nächte“ bescherten, haben andere schon einen Plan für die Kredittilgung. Gelingen soll das mit der Parteiförderung: Im Bund erhält das Team Stronach rund fünf Millionen Euro pro Jahr. Knapp drei Viertel davon braucht der laufende Betrieb, erklärte das Team Stronach kurz vor der Wahl. In Kärnten sind aus dem Steuertopf rund eine Million, in Salzburg etwa 400.000 Euro, in Niederösterreich 1,5 Millionen an Parteiförderung zu erwarten.

Frisches Geld will Stronach definitiv nicht mehr in die Partei einschießen: „Er wird kein Geld mehr in die Partei geben“, sagt Nachbaur im ORF-Radio. „Er hat Startkapital gegeben, jetzt müssen wir schauen, dass wir effizient wirtschaften.“