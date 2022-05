Tag der Arbeit: SPÖ marschiert in voller Präsenz auf

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird am "Tag der Arbeit" wieder marschiert. Die Wiener SPÖ kann ihre traditionsreiche Kundgebung am 1. Mai heuer in voller Präsenz abhalten. Die Sozialdemokraten wandern somit aus ihren Heimatbezirken auf den Rathausplatz, wo sie dann Reden unter anderem von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Parteichefin Pamela Rendi-Wagner lauschen können.

Nach zwei Jahren coronabedingter Absagen findet der Mai-Aufmarsch am 1. Mai in Wien wieder statt. Gegen 9 Uhr sollen die Märsche, aus den Richtungen ihrer jeweiligen Bezirke, in die Innenstadt einmarschieren und dann nacheinander auf der Ringstraße bis zum Rathausplatz eintreffen. 10.000 Teilnehmer werden erwartet.

Auch die FPÖ kehrt zu ihrem mittlerweile traditionellen 1. Mai-Programm zurück. Oberösterreichs Landesobmann Manfred Haimbuchner lädt Interessierte wie Bundesparteichef Herbert Kickl in ein Bierzelt am Urfahraner Markt in Linz. Die Neos wiederum laden in Wien zu einer Pressekonferenz mit Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre.

Aufmärsche und Verkehrsbehinderungen

Der Wiener Ring wurde um 7:45 Uhr für die Aufmärsche gesperrt. Wer in die Innenstadt pendelt, kann sich also auf lange Wartezeiten gefasst machen, auch Öffis werden umgeleitet. Im Wiener Prater findet zudem ab 11 Uhr das Praterfest statt.