Schirmherr Ludwig ließ Rendi-Wagner nicht im Regen stehen

"Wir, die SPÖ Wien, stehen voll hinter dir", sagte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig in seiner Rede zum "Tag der Arbeit" zu Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner. Als bei Rendi-Wagners Ansprache zu den "Genossinnen und Genossen" dann leichter Nieselregen am Wiener Rathausplatz aufkam, setzte Ludwig seine Worte in die Tat um - und ließ Rendi-Wagner nicht im Regen stehen.

Mit einem schwarzen Schirm schlich er sich an sie heran und stellte sich schützend hinter die Parteichefin. "Jetzt fühle ich mich wirklich sicher", freute sich die Rendi-Wagner, als sie den aufmerksamen Gentleman im Hintergrund bemerkt.