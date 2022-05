Bis die Schicht zu Ende ist: Aus dem Leben der Fabriksarbeiterinnen

Im Wandel

Das Charakteristische an der Fließbandarbeit ist, dass dabei eine hohe Anzahl an Produkten gefertigt wird, bei denen es kaum Variationen gibt. In vielen Bereichen haben hier zunehmend Maschinen die menschliche Arbeitskraft ersetzt

Beispiele

Dennoch stehen in einigen Branchen auch heute noch Menschen am Fließband: in der Automobil- und Metallindustrie , der Textilindustrie, der Elektroindustrie, in Großbäckereien, der glasverarbeitenden Industrie, bei der Obst- und Gemüseveredelung- und der Tiefkühlindustrie, um nur einige Beispiele zu nennen.

Gleichzeitig wurden in den vergangenen Jahren große Teile der Produktion ins billigere Ausland ausgelagert